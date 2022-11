'Camouflageflitspaal' bij Borger registreert in zomermaanden meeste snelheidsovertredingen

Op de Rolderstraat (N857) tussen Rolde en Borger zijn van mei tot september dit jaar de meeste hardrijders in Drenthe op de bon geslingerd. De flitspaal die niet opvalt door de groene omgeving langs de weg, is daarmee de Drentse hofleverancier voor de staatskas. De Vaart ZZ in Assen volgt op de tweede plaats. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vandaag heeft vrijgegeven.

De maximale toegestane snelheid op de N857 in Borger-Odoorn is tachtig kilometer per uur, maar weggebruikers overschrijden die norm nog weleens. In vijf maanden registreerde de flitspaal 3.561 snelheidsovertreders. Aan de Vaart ZZ in Assen, waar niet harder dan vijftig kilometer per uur mag worden gereden, gingen 3.369 automobilisten de fout in. De derde plek is weggelegd voor de flitspaal langs de N852 tussen Hoogeveen en Slagharen, waar 2.267 keer te hard het gaspedaal werd ingedrukt.

Tussenstand

In totaal registreerden alle Drentse flitspalen van 1 mei tot en met 31 augustus dit jaar 14.241 overtredingen. Het gros daarvan betrof snelheidsboetes, maar ook rijden door rood wordt op enkele plekken geregistreerd. In onze provincie gebeurt dat op vijf plekken langs de N372 in Noordenveld en dat leverde 332 boetes op.