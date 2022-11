Jacco R. langer in tbs-kliniek voor moord op Annemieke van Dijk

Jacco R., die in 2013 zijn ex-vriendin Annemieke van Dijk in Roden met 27 messteken om het leven bracht, blijft twee jaar langer in de tbs-kliniek. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag bepaald.

"Het is goed om te horen dat de ontwikkeling binnen de kliniek positief verloopt", zei de rechter. Voor de bescherming van de maatschappij is het volgens de rechter alleen beter dat die maatregel voorlopig nog voortduurt.

De destijds 19-jarige R. kon het in 2013 niet verkroppen dat zijn relatie werd beëindigd. Hij pakte een groot mes, trok handschoenen aan en stak het meisje meermalen. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde R. in 2014 tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man zit nu vier jaar in de tbs-kliniek in Rotterdam.

'Stappen vooruit'

Bij R. constateerden deskundigen destijds een persoonlijkheidsstoornis en kenmerken van een psychopaat. De man maakt volgens een woordvoerster van de kliniek "flinke stappen" vooruit. Hij gaat onbegeleid op verlof naar zijn werk en mag sinds kort ook zelfstandig naar de winkel of markt.

R. is inmiddels getrouwd en heeft met zijn partner een kind. Volgens zijn advocaat heeft R. meer vertrouwen in zichzelf en gaat hij niet zonder meer mee in de wensen van zijn vrouw. De persoonlijkheidsstoornis narcisme verliest door de behandeling steeds meer terrein, zei de raadsvrouw.