Perenvereniging is op zoek naar keutels, heb jij ze in de tuin?

Volgens Tammo Katuin van de Noordelijke Pomologische Vereniging waren de keutelperen vroeger hele kleine peren. "Ze hadden de grootte van een nagel." Tegenwoordig zijn de peren iets groter. "Tussen de tien en vijftien centimeter doorsnee, met een eigenaardige lange steel."De Vereniging is op zoek naar de keutelpeer, nadat ze erachter kwamen dat er driehonderd perensoorten zijn die niet meer gebruikt worden. "Die perensoorten zijn juist heel interessant en daarom besloten we ze te gaan verzamelen", zegt Katuin.Katuin had van mensen in Dwingeloo begrepen dat er nog keutelperen bestaan en dat ze 'eigenlijk heel lekker zijn'. Katuin doelt volgens eigen zeggen niet alleen op het maken van stoofperen op de meest bekende manier, met rode wijn. "Vroeger was het voer voor de meiden, de knechten en de varkens. Maar je kan ze tegenwoordig ook gewoon gebruiken als vervanger van de aardappel."De Noordelijke Pomologische Vereniging heeft in Frederiksoord inmiddels 220 verschillende perensoorten verzameld, maar blijft op zoek naar meer soorten. Katuin: "Heeft u een oude perenboom in de tuin staan? Bel ons op, dan rukken wij uit."Katuin vreest een beetje voor het voortbestaan van de perenboom. "Vaak als mensen een nieuw huis kopen dan kijken ze naar de oude perenboom en weten ze niet wat ze er mee moeten. Dan gaat de zaag er in."Om het voortbestaan van de peren een beetje te garanderen is de Noordelijke Pomologische Verenging begonnen met het aanplanten van een aantal soorten. "Die zitten nu in de grond. Helaas zullen wij niet meer mee maken dat dat een perenboom wordt", besluit Katuin.Heb jij een boom met deze bijzondere perensoort in de tuin staan? Of heb je ze gespot in de natuur? Dan kun je contact opnemen met de Noordelijke Pomologische Vereniging