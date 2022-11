Marco Out blij met nieuwe asielwet: 'Het is nu gewoon slecht georganiseerd'

Gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft na lang tegenstribbelen ingestemd met een nieuwe asielwet. De asielzoekers kunnen daardoor meer over ons land worden verspreid. Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen, is opgelucht. "Ik ben blij dat er verder kan worden gewerkt aan een oplossing."

Volgens Out is de laatste maanden duidelijk geworden dat er te weinig plekken zijn om mensen goed te kunnen opvangen. Die plekken waren er ooit wel, maar werden weer gesloten toen de instroom van asielzoekers terugliep. "Die plekken moeten weer terugkomen", zegt de veiligheidsregiovoorzitter. "Maar dat gebeurt niet vanzelf. Het Rijk heeft nu mogelijkheden om te zeggen dat iedereen een goed deel voor z'n rekening moet nemen."

'Drenthe vangt voldoende op'

Het Rijk riep al langer dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij de opvang van asielzoekers, maar dat sorteerde niet genoeg effect. "In sommige regio's is dat niet gebeurd", stelt Out vast. "Maar ik denk dat we in Drenthe heel goed bezig zijn geweest."

Out benadrukt dat de precieze aantallen voor die zogeheten spreidingswet nog niet bekend zijn. "Maar met het aantal vaste, reguliere azc-plekken, hebben we nu plek voor zo'n drieduizend asielzoekers. Volgens mij is dat voldoende. Andere regio's deden niet genoeg, met als gevolg dat er druk bleef."

'Er zijn gewoon te weinig plekken'

De afgelopen tijd is er wel het nodige aan noodopvang gerealiseerd om de ergste druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel weg te nemen. "Maar dat is maar een tijdelijke regel. Punt is: er zijn gewoon te weinig vaste plekken. Daar moeten er meer van komen", aldus Out.

Out vergelijkt het met de huisvesting van statushouders. Dat zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. "Die worden redelijk gelijk verdeeld over alle gemeenten", schetst hij. "Op zich werkt dat goed. Nu wordt voor de fase daarvóór gezegd: als iedereen een portie krijgt die past bij de grootte van de gemeente, dan los je dit probleem op."