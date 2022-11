Sportclubs en dorpshuizen Coevorden hoeven niets te merken van energieprijsstijging

Douchen na de voetbaltraining of zwemmen in een verwarmd bad moet gewoon kunnen in de gemeente Coevorden. De gemeente steunt (sport)verenigingen, zwembaden en dorpshuizen die het moeilijk hebben door de stijgende energiekosten. Ook maakt de gemeente twee miljoen euro vrij voor een oplossing op de langere termijn: verduurzaming.

De voorstellen voor een 'Noodfonds Sport en Maatschappelijke Voorzieningen' van BBC2014 en verduurzaming van de genoemde instellingen van de PvdA zijn vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering aangenomen.

'Kosten door clubs niet op te brengen'

De werkgroep Buitensport liet vorige week dinsdag, tijdens het eerste deel van de vergadering, al weten dat veel clubs nu al ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. "Energierekeningen van clubs zijn in sommige gevallen van 1800 euro naar 3800 euro per maand gegaan. Voor één maand is dat te doen, maar niet voor de rest van het jaar. Die kosten zijn voor sportverenigingen niet op te brengen", zei inspreker Anton Nevels.

Het noodfonds moet ervoor zorgen dat forse contributieverhogingen niet nodig zijn. De vergoedingen moeten worden betaald uit het potje met ongebruikte coronagelden. Daar zit nog zo'n 350.000 tot 400.000 euro in. De rest moet uit de algemene reserves van de gemeente komen. Om wat voor bedragen het gaat, moet worden uitgezocht.

Maatwerk

Michel Blanken van de PvdA vraagt zich af of elke club meteen kan rekenen op een vergoeding voor de extra kosten, of dat er per vereniging gekeken wordt of zij in aanmerking komen voor de compensatie. VVD'er Bert Albring merkt op dat er in de afgelopen jaren al 2,4 miljoen euro is uitgekeerd voor verduurzaming van sportclubs, zoals het aanbrengen van led-verlichting. De indiener van het voorstel, Erik Holties (BBC2014), pleit voor maatwerk.

'Geen acute nood'

Wethouder Joop Slomp (PvdA) noemt de motie een scherpe opdracht: "We willen wel een vangnet zijn voor verenigingen die in de problemen komen, maar volgens mij is er nog geen acute nood. We zijn veel in overleg met verenigingen en daaruit krijg ik niet de indruk dat de situatie in brand staat."

De wethouder verwacht dat clubs zelf ook een inspanning leveren. "Als we het hebben over een noodfonds, waarbij we clubs helpen die dreigen om te vallen, dan zijn we er", denkt Slomp. Holties (BBC2014) geeft daarop aan dat het de bedoeling is om die clubs te compenseren, die een variabel energiecontract hebben of een vernieuwd energiecontract.

Noodhulp van november tot april

Toch wordt de motie ingediend en aangenomen. Met terugwerkende kracht moeten clubs per 1 november gecompenseerd worden in hun extra (variabele) energiekosten. Die regeling moet in ieder geval een half jaar duren, tot april volgend jaar. Daarna kijkt de gemeente samen met verenigingen naar een eventueel vervolg van de regeling.

Verduurzamen voor twee miljoen

De gemeente Coevorden moet dan ook voor de zomer van volgend jaar met sportclubs en maatschappelijke verenigingen onderzoeken hoe ze structureel kunnen verduurzamen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eerdere subsidie van 2,4 miljoen euro die is ingezet ter verduurzaming van sportclubs.