Na 69 edities zet organisatie streep door KVT

De afgelopen jaren zag het KVT het aantal vrijwilligers rondom de velden al afnemen. Nu is ook de organisatie tot vier bestuursleden gekrompen, waardoor het niet meer reëel en verantwoord is om een toernooi van dit formaat te organiseren, zegt voorzitter Timmo Klok."Je bent verantwoordelijk voor een groep van negenhonderd volleyballers. Dat kun je gewoon niet wegzetten bij vier organisatieleden. We hebben daarom afgelopen zondag een bijzondere ledenvergadering met alle actieve leden gehad, waarin we dit probleem en andere onderwerpen hebben aangekaart. Helaas zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor in ieder geval dit jaar niet haalbaar is om het Kerst Volleybal Toernooi te organiseren."“We zijn er ons van bewust dat we een vrij rigoureuze beslissing hebben genomen", zegt Klok tot zijn spijt. "We hebben naar alle opties gekeken om toch nog een editie op poten te zetten, maar dit zou afbreuk doen aan het KVT zoals iedereen het kent."Na 69 edities lijkt hiermee een einde te komen aan een jarenlange traditie, maar dat betekent volgens de voorzitter nog geen definitief einde van het toernooi. “We hopen dat er nog een toekomst is voor het Kerst Volleybal Toernooi, maar dat zal later moeten blijken.”