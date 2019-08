Vleermuizen kijken bij het Spookmeer

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

Vleermuizen staan dit weekend in de schijnwerpers. Tijdens de Nacht van de Vleermuis zijn in het hele land vleermuisexcursies en presentaties over de nachtdieren. Jan Mager, lid van de Werkgroep Vleermuizen van IVN afdeling Hoogeveen, geeft zaterdagavond 24 augustus een excursie op een bijzondere plek. Hij wordt ook wel 'batman' genoemd."We gaan naar het Spookmeer", zegt Mager. "Mooie naam, dat heeft waarschijnlijk te maken met de witte wieven die soms boven het meer hangen. Sommige mensen associëren vleermuizen met griezelig, maar dat zijn ze helemaal niet." Die associatie komt volgens hem door de filmindustrie en door onjuiste verhalen over deze dieren. Tijdens de excursie vertelt Mager de feiten over deze dieren.Het Spookmeer ligt in de buurt van De Wijk. Deelnemers lopen eerst een stukje om bij het meer te komen. "Onderweg daar naartoe hopen we al vleermuizen te spotten. Vorig jaar was het onvoorstelbaar hoeveel vleermuizen we daar tegenkwamen. Het krioelde over het water, het was een hele belevenis." Hoe dat kan? "Blijkbaar zitten daar heel veel insecten".In Nederland komen achttien vleermuissoorten voor, zoals de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis of rosse vleermuis. Ze leven in de natuur of in gebouwen, onder dakpannen of in spouwmuren. Een gemiddelde vleermuis eet zo’n duizend insecten per nacht.Mager geeft aan dat wij mensen in symbiose leven met vleermuizen. De dieren eten insecten op die overlast kunnen veroorzaken, muggen bijvoorbeeld. Mager: "En vleermuizen hebben veel aan ons: we zorgen voor onderdak. Een aantal soorten leeft in bomen, achter schors of in oude spechtgaten. Maar de meeste vleermuizen zitten bij ons in huis."Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Volgens Eurobats, de internationale organisatie die zich richt op bescherming van deze nachtdieren, hebben Europese vleermuizen het moeilijk door het gebruik van pesticiden en verlies van leefgebied. De organisatie wijst erop dat vleermuizen een belangrijke rol spelen bij het controleren van insectenpopulaties. Sommige soorten verspreiden ook stuifmeel en zaden.Om erachter te komen hoeveel vleermuizen er zijn, wordt er op 24 en 25 augustus een vleermuistelling gehouden. Wie mee wil doen, hoeft alleen rond zonsondergang in de tuin te gaan zitten en een uurtje te tellen. Invoeren van de resultaten kan hier Wil je mee met de batman op excursie? Meld je dan vooraf aan, kijk voor meer info in onze agenda