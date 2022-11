Beilenaar (43) aangehouden voor diefstal in Westerbork

De politie heeft een 43-jarige Beilenaar aangehouden op verdenking van diefstal in Westerbork. Toen agenten poolshoogte namen, werd de verdachte op heterdaad betrapt.

Agenten waren getipt over een verdachte situatie in Westerbork, waar een man met een koevoet zou rondlopen op een terrein aan de Schreursmaat. Op het moment dat de agenten een kijkje kwamen nemen, stond de Beilenaar bij een bestelauto waarin verschillende metalen goederen lagen. Deze bleken weggenomen te zijn van het terrein.

De man is overgebracht naar het politiebureau in Hoogeveen, waar hij is verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.