‘Ook in Drenthe was er leven in de brouwerij tijdens de Gouden Eeuw’

"De meeste mensen weten wel dat er bijvoorbeeld in Coevorden een heleboel gebeurde. En er zijn koopcontracten uit die tijd, dus er gebeurde zeker wel wat in Drenthe. Mensen zijn wel verbaasd, omdat er meer in Drenthe gebeurde dan ze verwacht hadden. De eerste kaart van Drenthe komt bijvoorbeeld ook uit de zeventiende eeuw."Toch kon de provincie in de zeventiende eeuw niet tippen aan de welvaart rondom Amsterdam. Al waren er in Drenthe ook rijke mensen. "Maar die rijkdom was niet op hetzelfde niveau. Rond die tijd waren er ridderschapen en havezaten. Daar hadden mensen in Drenthe het wat beter. Maar verder waren het vooral boeren die hier woonden, die het minder goed hadden dan de handelaren in Amsterdam."Topstuk van de tentoonstelling is wat Van den Berg betreft een koopcontract uit de regio Emmen, van eind zeventiende eeuw. "Dat zoiets ouds nog bestaat, en dat we dat in de collectie hebben, is ongelofelijk bijzonder. Het toont aan dat er gehandeld werd in de zeventiende eeuw in Drenthe, dat er leven in de brouwerij was. Heel speciaal.""Of Drenthe echt een Gouden Eeuw heeft gekend, is moeilijk te zeggen. Sommige mensen zeggen wel eens dat we nu in de Gouden Eeuw zitten, met FC Emmen in de eredivisie", vertelt conservator Hilde van den Berg met een lach.Naast de Gouden Eeuw is er in de nieuwe tentoonstelling ook aandacht voor de eeuwen erna. Zo gaat het bijvoorbeeld over de industrialisatie in de jaren '70, waarin Drenthe economische bloei kende.Vanmiddag opent wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen de nieuwe tentoonstelling van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.