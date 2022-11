Emmen heeft hoogste percentage bijstandskinderen van Drenthe

Drenthe scoort landelijk een van de beste resultaten wat betreft veiligheidsgevoelens van jongeren. 13 procent van hen voelde zich vorig jaar weleens onveilig in eigen buurt. Alleen in Friesland (8 procent) leven naar verhouding minder onveiligheidsgevoelens bij jeugdigen.

Het percentage inwoners tot 23 jaar dat jeugdzorg kreeg, was het hoogst in Assen (14 procent). Het CBS becijferde dit in het voorjaar ook, maar in de Jeugdmonitor komen de resultaten opnieuw naar voren. In De Wolden is nog geen 10 procent van de jongeren klant bij een jeugdzorginstantie, het laagste percentage binnen onze provincie.