Dierengeluk en dierenleed: het was een beestachtige zomervakantie

Juni begint vertederend met drie jonge vosjes die zijn te zien vanaf de uitkijktoren in de Onlanden bij Peize. Vossenjongen wagen zich meestal half juni voor het eerst buiten het hol. Deze exemplaren hadden het duidelijk naar hun zin.Vanaf half juni gaat de eikenprocessierups het dierennieuws beheersen. Het beestje is met een opmars bezig en Drenthe heeft hier steeds meer last van. De haartjes van de rups zorgen voor jeuk, brandende ogen en problemen met de luchtwegen. Bestrijders zijn druk in de weer met het verwijderen van nesten, maar kunnen het werk niet aan. Het is dweilen met de kraan open. Begin juli kondigt de provincie aan met een provinciaal bestrijdingsplan te komen. Maar het is een illusie om te denken dat we er ooit nog van af komen.En ook een ander dier lijkt op te rukken naar Drenthe. De reuzenteek wordt half juli voor het eerst in Nederland aangetroffen in Odoorn. Het beestje zat op een paard. Een groot verschil met 'onze' teek is dat de reuzenteek actief op zoek gaat naar dieren of mensen. Het beestje kan rennen en herkent mogelijke slachtoffers met zijn ogen op afstanden tot negen meter. En hij is ook nog een stuk groter.Een avontuurlijk ingestelde pony besluit op een warme zomernacht in juli een wandelingetje te maken. Niet in zijn eigen weiland, maar op de A28. De politie vindt de viervoeter op de snelweg tussen Hoogeveen en Pesse. Hij wordt later op de dag herenigd met zijn eigenaar.Dan is er nog de hitte. Ook de dieren hebben te lijden onder de hittegolf en hoge temperaturen in juli. Wildlands probeert de dieren koel te houden met ijs. De stokstaartjes krijgen meelwormijs en de bavianen speciaal fruitijs. Voor de olifanten is er een verkoelende douche.Kikkers die tijdens de hittegolf verkoeling zoeken in het 'natte' gedeelte van het Boomkroonpad hebben minder geluk. Een aantal gaat dood aan het ranavirus. Ook flink wat kikkers in een poel bij Ees overleven het virus niet. Gezonde dieren kunnen door een geïnfecteerd dier besmet worden. Dat gebeurt als ze in hetzelfde water zwemmen, elkaar aanraken of als het gezonde dier een besmet dier opeet. Het virus is voor mensen niet gevaarlijk.De warmte zorgt ook voor blauwalg, onder andere in het Paterswoldsemeer. Waterschap Noorderziijlvest zet mosselmatten in om de alg te bestrijden. De mosselen filteren het water en zorgen er zo voor dat het schoner wordt. Ze zijn vastgemaakt op biologisch afbreekbare matten. Het waterschap hield eerst een proef in een emmer, daar was het water na een uur al schoon.Na de eikenprocessierups begint eind juli ook de wesp voor overlast te zorgen. De bestrijdingsbedrijven krijgen dagelijks meerdere aanvragen voor het verwijderen van nesten. Er lijken meer wespen te zijn dan anders. Dat komt waarschijnlijk omdat er geen echte koude winters meer zijn. Oh ja, en als je last hebt van een wesp, ga dan niet meppen. Wespen zijn niet agressief, behalve als je agressief tegen hen bent. En als er eentje in de verdediging gaat, dan scheidt de wesp een stofje uit dat weer andere wespen aantrekt om te hulp te schieten. Meppen werkt dus alleen maar averechts.De wolf heeft zich regelmatig laten zien in Drenthe en heeft zich inmiddels gevestigd op de Veluwe. Maar in zijn voetsporen komt misschien ook een andere vleeseter onze kant op: de goudjakhals. Ze zijn veel kleiner dan de wolf, maar groter dan de vos. Ze zijn al eerder in Nederland gesignaleerd. Drenthe is volgens ecoloog Glenn Lelieveld erg geschikt voor het dier. Goudjakhalzen houden van natte veengebieden. Het Bargerveen of het Fochteloërveen zijn perfecte plekken voor het dier.Opwinding als begin augustus in het Groningse Alteveer net over de grens met Drenthe mogelijk een wolf wordt gezien. De ene expert zegt dat het met een 'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' om een wolf gaat, de andere expert zegt zeker te weten dat het geen wolf is, maar een wolfshond. Een paar dagen later komt er duidelijkheid. De wolf die geen wolf is heet Donya. Het is de saarlooswolfshond van de familie Rijks uit Alteveer. Het dier was even ontsnapt naar het erf van de overburen.Een grote snoek zorgt voor opschudding bij recreatieplas Schoonhoven. De roofvis bijt in het been van de 11-jarige Mirthe uit Meppel. De knie van het meisje zit onder de wonden. Dat gebeurt bijna nooit zeggen deskundigen, maar veel mensen durven na het incident niet meer te zwemmen in de plas. De gemeente Hoogeveen overweegt twee visverenigingen in te schakelen om de vissen uit de plas te halen, maar ziet daar later van af. Er komt eerst een onderzoek.