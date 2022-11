Herderstocht Balloo op Kerstavond afgelast: hoop op alternatieve locatie in de toekomst

De Herderstocht op Kerstavond over het Balloërveld gaat dit jaar niet door. Parkeren rond de schaapskooi mag niet meer en er zijn geen alternatieven voorhanden.

Frank Mulder van de organisatie is zeer teleurgesteld. "Het is toch een bijna sprookjesachtige locatie en er kwamen de laatste jaren zo'n vijfduizend mensen op af. De bezoekers kwamen van heinde en verre. Het is jammer dat het nu niet door kan gaan. De mogelijkheid voor ons om te kunnen parkeren is wel essentieel bij dit evenement."

Alternatieven geen optie

Maandenlang is gezocht naar een alternatieve locatie voor het parkeren, maar die is niet gevonden. "We werken wel samen met de Balloohoeve en die had aangeboden dat we daar konden parkeren, maar dat betekent een extra kilometer lopen en dat willen we mensen op Kerstavond niet aandoen. Omdat het heel donker is vinden we al die drukte en verkeersstromen in Balloo ook onveilig."