'Voedselbank-pinpas heeft weinig kans van slagen in Drenthe'

Otto stelde maandag in het begrotingsdebat in de Asser gemeenteraad voor om zo'n pinpassysteem, in navolging van Rotterdam, ook in de Drentse provinciehoofdstad in te voeren. Met zo'n pinpas kunnen mensen die in armoede leven, met een wekelijks tegoed op een betaalpasje zelf hun boodschappen in de supermarkt doen. De gang naar de voedselbank, waarvoor mensen zich kunnen schamen, hoeven ze dan meer niet te maken.