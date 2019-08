Aukje Wolf park krijgt zes Noorse keien

De moeder van Haan was jarenlang de buurvrouw van Aukje Wolf in Valthermond. Zij kwam in de winter van 1945 vanuit Oslo naar Valthermond en heeft haar hele leven contact gehouden met Aukje Wolf.Volgens Henk Haan hielden de beide vrouwen goed contact omdat ze twee uitersten waren. "Aukje was een beetje een eenzame dochter van een huisschilder, mijn moeder was een heel moderne vrouw", weet Haan. "De beide vrouwen hielpen elkaar in tijd van nood en verdriet, zoals goedToch overliepen ze elkaar niet."Aukje Wolf overleed in 2004 en liet het dorp Valthermond 250.000 euro na. Van dat geld moest het dorp worden verfraaid. Er werd een stichting opgericht om er op toe te zien dat het geld goed besteed werd. Wolf had de opdracht meegegeven dat er speelmiddelen en natuur moest komen voor de kinderen en oudere inwoners van Valthermond. Uiteindelijk ontstond het Aukje Wolf park.Haan wilde na de dood van zijn moeder ook iets voor haar doen in Valthermond. Jarenlang ging hij met zijn ouders op vakantie naar Noorwegen en vanaf daar namen ze elk jaar keien mee naar Nederland.De zes keien die naar het Aukje Wolf park gaan komen niet van die reizen, maar kreeg Haan in handen van iemand. "Wat moet ik er mee?", dacht Haan direct. "Toen kwamen we een keer tijdens de Tour de Valthermond door het Aukje Wolf park en toen zag ik ineens dat dat wel een mooie plek zou zijn."Haan: "En wat is er nou mooier dan de stenen neer te leggen in het parkje van de buurvrouw waar ze jarenlang zo goed contact mee heeft gehad."Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn neemt zondag tijdens Tour de Valthermond de keien in ontvangst. "Het is maar een bescheiden intermezzo in de Tour hoor", verzekert Haan, "er wordt een gedicht voorgedragen en wat gezongen."Tour de Valthermond is vorig jaar door Haan opgezet, omdat hij volgens eigen zeggen hart voor de streek heeft. "Ik vind het mooi om als een soort plezierhistoricus te werken aan verschillende dingen. Nu vroeg ik op Facebook of mensen zin hadden om mee te gaan door de krochten en krimpen van Valthermond."Vorig jaar leverde Haan dat een bus vol met oude en nieuwe Mondkers op. "Dit jaar zelfs een dubbeldeksbus. Ik spreek zelf niet alles aan elkaar dit jaar, maar meerdere sprekers zullen anekdotes vertellen."De bus van Tour de Valthermond begint zondag om 13.00 uur met rijden en zal tegen 14.15 uur het Aukje Wolf park aandoen.