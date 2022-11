Djammen: John en Nienke gaan terug naar de basis

Zowel John en Nienke maken al jaren muziek. vanuit die liefhebberij groeide de behoefte naar een eigen studio en die hebben ze in Bovensmilde, waar de country, roots en folkmuziek centraal staat. "Het is gewoon een ouderwets gezellige, analoge Nashville-achtige studio. Alles is ook op die manier opgebouwd", vertelt John. "Dat is ook zo'n beetje de muziekbranche waarin wij zitten. En tuurlijk komen er wel wat andere dingen tussendoor, maar dat is eigenlijk de hoofdzaak."

Ze hebben inspiratie opgedaan in de studio's in de countryhoofdstad van de wereld: Nashville. "Als wij zelf opnemen, dan willen we dat doen in een prettige omgeving. Dit is voor ons een prettige omgeving en de mensen die bij ons komen die vinden dat ook. Dan kan je het meest relaxt muziek opnemen en het meest echt", zegt Nienke. De nieuwe plaat is - uiteraard - opgenomen in hun eigen studio en ligt eind november in de schappen. Zowel online als in de betere platenzaak.