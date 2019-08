Te weinig sponsors, vrijwilligers en slaapplekken: Kerst Volleybal lijkt ten dode opgeschreven

"Ik vind het heel erg dat ik de beslissing heb moeten nemen dat er dit jaar geen KVT is", zegt voorzitter Timmo Klok. "Maar zoals het nu gaat, lukt het niet meer." Toch wil hij het bijltje er niet bij neerleggen. "Ik ben er te nauw bij betrokken. Dit jaar gaat het niet meer lukken om een toernooi te organiseren, maar hopelijk schudden we mensen wakker en lukt het volgend jaar wel."Zo'n 900 volleyballers uit binnen- en buitenland komen ieder jaar naar Assen voor het driedaagse volleybaltoernooi, dat altijd een dag na kerst begint. Het is een icoon in volleyballand. Maar voor de organisatie werd het de afgelopen jaren steeds moeilijker om het te organiseren. Sponsors zijn moeilijk te vinden, vrijwilligers houden ermee op, gastgezinnen bestaan niet meer en een eindfeest organiseren is vrijwel onbetaalbaar. Ondertussen worden de regels waaraan voldaan moet worden steeds strenger."Vorig jaar kwamen we kort voor de 69e editie zonder slaaphal te zitten. Bij scholengemeenschap Vincent van Gogh, waar we al enkele jaren onderdak hadden voor zo'n 500 volleyballers van buitenaf, waren we niet meer welkom", vertelt Klok. "Dankzij de gemeente Assen konden we toen gebruik maken van de Olympushal. Maar vanuit volleybalvereniging Sudosa was er weerstand. Nu moeten we op zoek naar een nieuwe locatie. Maar scholen en bedrijven zijn er niet happig op om al die volleyballers onderdak te bieden tussen kerst en Oud en Nieuw."Ondertussen merkt de organisatie dat het steeds professioneler moet. Voor het overnachten in de Olympushal moest voor het eerst professionele beveiliging worden ingehuurd. Klok: "Eerder werkten we altijd samen met de scouting. Die controleerden bij de ingang en dat werkte prima. Maar dat mocht van de gemeente niet meer. Door zulke regels wordt het voor ons steeds duurder om het toernooi te regelen."Klok weet dat de gemeente Assen zich ook aan landelijke regels moet houden. "Onze samenwerking is ook goed. Zij zijn blij met een toernooi als dit binnen de gemeentegrenzen. Afgelopen jaar heeft de gemeente ook heel goed meegedacht. Maar toch hoop ik dat zij iets extra willen doen. Daarnaast zouden we zelf de overnachtingskosten voor de teams kunnen verhogen. Maar tegelijkertijd wil je het ook niet te duur maken. Zeker niet voor teams die bijvoorbeeld helemaal uit Canada komen. Bovendien is er veel concurrentie van andere toernooien."Al die regeltjes zorgen ervoor dat veel vrijwilligers die bij het toernooi betrokken waren, het bijltje erbij neer hebben gegooid. "We werkten met een hele grote groep vrijwilligers, waarvan er tien heel betrokken waren bij de organisatie van het evenement. Maar voor hen begon het als een verplichting te voelen", laat de voorzitter weten.Daarnaast zijn de veelal jonge vrijwilligers, die op de wedstrijddagen actief waren, verdwenen. "Voorheen moesten zij punten halen met vrijwilligerswerk voor school. Al die jongelui wilden wel iets bij ons doen. Dat bestaat niet meer. En daarmee is hun interesse in het KVT verdwenen."Waar vrijwilligers geen interesse meer hebben in het toernooi, ontdekten steeds meer volleyballers dat er in het centrum van Assen niets te beleven valt. Daarover kreeg de organisatie afgelopen jaar ook klachten. "Wil je het voor hen leuk houden, dan moet je vertier bieden", weet Klok. "Dat betekent dat je een feestcommissie in het leven moet roepen. Daar zijn geen vrijwilligers voor. Bovendien, als wij een locatie moet afhuren voor een eindfeest, dan is dat gewoon onbetaalbaar.""Op deze manier kunnen we het toernooi niet draaien", klinkt de voorzitter berustend. "Laten we het dit jaar wel doorgaan, dan loopt het uit op een flop. Daarom zitten we nu in een soort van pauzestand en gaan we overleggen hoe we het volgend jaar wel kunnen organiseren. Dan kijk ik ook naar de gemeente Assen, anders lukt het niet. Maar eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in."