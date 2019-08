Singles kunnen in Drenthe nog wél een huis kopen

De Randstad is een drama voor een alleenverdiener met een modaal inkomen (36.000 euro). Met dat inkomen kun je ongeveer 163.000 euro hypotheek krijgen.Daarmee kun je in Drenthe nog aardig uit de voeten, want veertien procent van de woningen die te koop zijn, kun je daarmee kopen. Eén op de zeven huizen is dan dus betaalbaar. In Friesland is dat zestien procent, in de provincie Groningen zelfs 24 procent. Dat ligt in de stad Groningen wel iets anders, maar ook daar is nog dertien procent van de woningen betaalbaar voor de modale single.Je moet wel heel veel geluk hebben om als modale eenverdiener iets te kunnen kopen in de grote steden. Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven: het percentage betaalbare woningen schommelt tussen één en vier procent. Rotterdam steekt daar met tien procent nog redelijk bij af.Voor Assen of andere Drentse steden zijn geen aparte cijfers beschikbaar.Twee verdieners met een modaal inkomen hebben het wat makkelijker in het hele land. Maar ook voor deze stellen geldt dat het noorden een betaalbare regio is. Ruim de helft van de Drentse woningen is voor hen binnen bereik, net als in Friesland. Ook hier steekt de provincie Groningen er bovenuit: tweeverdieners kunnen zestig procent van de aangeboden woningen kopen.