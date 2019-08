Zeldzame paddenstoelen in Drents-Friese Wold

De Appelschase heeft aan de Drentse kant van het natuurgebied zeldzame exemplaren op de foto gezet. Sikkema is lid van de Friese paddenstoelenwerkgroep en zag vorige maand een op het eerste gezicht niet zo opvallende paddenstoel op de hoop houtsnippers. "De bovenkant is niet zo heel bijzonder, maar de onderkant is een juweeltje", zegt ze enthousiast. "Inmiddels ben ik al een paar keer weer geweest en is er nieuwe aanwinst bij gekomen."Deze paddenstoel liet haar niet meer los en ze liet paddenstoelendeskundigen van haar vondst weten. Eef Arnolds uit Beilen, voorzitter van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe, heeft de paddenstoel onderzocht en het blijkt een soort vlamhoed te zijn, de Gymnopilus dilepis. Een nieuwe soort voor dit gebied. Het is maar een keer eerder in Nederland gezien. Dat was in 2018, waarbij de paddenstoel ook groeide op houtsnippers.Arnolds geeft aan dat het vermoedelijk om een exoot gaat, die op een onbekende manier in Nederland terecht is gekomen. In Zuidoost-Azië en Australië komt de paddenstoel veel voor. Waarschijnlijk heeft de vlamhoed in Nederland baat bij de klimaatverandering.De vindplek is een grote stortplaats van stukjes hout. Het ligt langs een bosweg. Delen ervan zijn enkele meters hoog. Arnolds meldt dat hij daar meer paddenstoelen gevonden heeft, waaronder het gazonbreeksteeltje, dat in Drenthe nog maar een keer eerder is gezien.