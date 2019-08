Felix (19) haalt Top 40-artiesten naar Meppel

Op zijn achttiende jaar begon het met feestjes in clubs en discotheken. Hierdoor leerde Felix van der Gun wat er op financieel en organisatorisch gebied nodig was voor de exploitatie van een evenement. "Maar ik had altijd al het plan om een groot feest in Meppel te organiseren. Hier in de buurt is nog geen groot dancefestival en ik ben opgegroeid in deze regio. Reden genoeg om het festival 'Meppel Outdoor' op te zetten", legt de jonge ondernemer uit.De student heeft de touwtjes strak in handen en weet grote namen naar de provincie te trekken. "Vrijdagavond is een echte nineties-avond. We hebben Paul Elstak, The Party Animals, veel diskjockeys en een Nederlandstalige zanger. Zaterdagavond staat in het teken van de Top 40. We richten ons dan echt op het massapubliek en dan voornamelijk de jongeren. Bizzey, Lil' Kleine en Maan komen dan optreden", legt Felix uit.Het festival wordt gehouden achter het stadhuis van Meppel. Een parkeerterrein is compleet omgetoverd tot evenemententerrein. "Ik heb een heel goede ploeg mensen om mij heen waarmee ik dit samen neerzet. Ook de samenwerking met de gemeente verliep soepel. Gisteren was alles klaar, dus het is nu een kwestie van puntjes op de i zetten", vult hij aan.De ondernemer uit Wapse volgt een business-studie aan het Landstede in Zwolle. "Ja, het is lastig te combineren met school. Een eigen evenement organiseren is natuurlijk veel leuker dan een dagje in de banken. Gelukkig heb ik een deeltijdopleiding, ik ga maar één dag per week naar school. Ik zie wel in dat het belangrijk is om een papiertje op zak te hebben."