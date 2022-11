5 anti-Zwarte Piet-demonstranten Emmen nog vast: identiteit onbekend

Het begon allemaal maandagmiddag om 15.00 uur toen de actievoerders de raadsvergadering van de gemeente Emmen over de jaarlijkse begroting verstoorden. Dat deden ze omdat ze het uiterlijk van de pieten bij de intocht van Sinterklaas in Emmen willen aanpassen. De organisatie en gemeente hebben ervoor gekozen om Zwarte Piet geleidelijk uit te bannen in Emmen. De demonstranten willen dat Emmen per direct doet en wilden de zaal niet verlaten voor er harde toezeggingen werden gedaan.