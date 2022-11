Drie Drentse gemeenten nog druk op zoek naar locatie noodopvang asielzoekers

Het afketsen heeft met verschillende redenen te maken. "Door één partij werd er zo'n absurd hoog bedrag gevraagd, dat kan gewoon niet", vervolgt de woordvoerder. "In andere situaties waren we dichtbij het zetten van een krabbel. Dan gaat het op het laatst niet door. Waarom dat telkens gebeurde, weten we niet goed. Het kan misschien zijn dat mensen vrezen voor eventuele gevolgen en reacties uit de buurt op het huisvesten van asielzoekers."

Het begint inmiddels een 'dingetje' te worden stelt de gemeente. Graag komen ze zo snel mogelijk met een opvangplek. De gemeente wil het namelijk niet op dwang laten aankomen. De zoektocht gaat daarom door. "Het goede nieuws is dat we drie locaties op het oog hebben." Aangezien de onderhandelingen nog lopen, wil De Wolden daar nog niet verder over uitweiden.

In Midden-Drenthe is de zoektocht ook nog niet afgelopen, stelt een persvoorlichter. "Er is een locatie die we op het oog hebben, maar of het zover komt dat we de plek kunnen gebruiken, weten we nog niet. We zijn er druk mee bezig, meer kunnen we niet zeggen."