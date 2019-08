Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zweelo staat vanavond in het teken van festival Sweelpop. Op sportpark 't Alterbarg treedt een keur aan artiesten op. Je kunt genieten van Snollebollekes, Queen Forever, Proost!, QMusic Het Foute Uur en Isa Zwart. Meer info vind je hier Roderwolde is vrijdag- en zaterdagavond het toneel van het jaarlijkse openluchtspel. Het is alweer de 58ste keer. Onder het bladerdak van de rode beuk voeren enthousiaste vrijwilligers het stuk 'Verkeerd Verbonden' op. De uitvoeringen beginnen om 20.30. Kaarten kosten 8 euro en zijn ook op de avond van de voorstelling te koop.Zaterdag is het Drentse Molendag. Veel Drentse molens openen dan hun deuren voor het publiek en laten -als het even kan- de wieken draaien. Kijk voor tijden en deelnemende molens hier Treinfanaten kunnen zaterdag en zondag genieten van de locomotievenparade bij het Smalspoormuseum Erica. Het museum heeft door de jaren heen een collectie weten op te bouwen van meer dan honderd locomotieven. Ze werden vroeger gebruikt bij de vervening, in de staatsbossen, bij defensie en bij steenfabrieken. Het museum is beide dagen open van 10:30 tot 16:30 uur. Een kaartje voor volwassenen kost 7,50 euro.Paardenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Norg. Daar wordt dit weekend het Noordelijk kampioenschap paarden en pony's gehouden. Elke deelnemer moet met zijn paard drie onderdelen afleggen: een dressuurproef, een springconcours en een cross. Bij de cross moeten paard en ruiter over een parcours van 2, kilometer 30 natuurlijke hindernissen overwinnen.Het laatste weekend van augustus staat de Gouverneurstuin in Assen traditiegetrouw in het teken van het Preuvenement, de opening van het culturele en culinaire seizoen. Twee dagen vol liveacts, hapjes en drankjes en gezelligheid. Kijk hier voor het totale programma.In het Meppeler Wilhelminapark is zondag de elfde editie van de culturele manifestatie 'Picknick in the Park'. Publiek kan genieten van een gevarieerd programma met veel live muziek, kleinkunst en buitensport.Centraal dit jaar staat Woodstock. Het publiek wordt gevraagd zich in hippie stijl te kleden. Het begint om 13.00 uur.Akka's Ganzenparadijs houdt zondag open dag. Bezoekers van de vogelopvang krijgen informatie over dierenhulpverlening en er zijn demonstraties Eerste Hulp bij Dieren. Ook zijn er verschillende kramen met diervriendelijke lekkernijen. De deuren aan de Burgemeester Ten Holteweg 47 in Dalen gaan open om 11.00 uur.