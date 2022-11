Najaarsgolf corona lijkt uit te blijven, verpleeghuizen halen opgelucht adem

Bij NNCZ zijn soortgelijke regels van kracht. "Als er een besmetting is, gaat de cliënt in isolatie. Medewerkers komen dan volledig beschermd - in pakken dus - bij de bewoner", vertelt Mossel. "Zijn er meerdere cliënten op een woongroep besmet, dan gaat de hele groep in isolatie." NNCZ heeft ook een plan klaarliggen voor wanneer alle woongroepen in isolatie zouden moeten. "We nemen eerst individueel maatregelen, dan in groepsverband en dan pas per locatie." Inge Pesch van Dignis houdt goede hoop dat alle draaiboeken gewoon in de kast kunnen blijven. "Er kan natuurlijk weer een andere situatie ontstaan, maar ik denk het niet. Ik hoop vooral van niet", stelt ze. "We houden ieder geval altijd vinger aan de pols."