Strafzaak bevingsgedupeerden tegen NAM uitgebreid met twee gevallen

De lopende strafzaak van de Groninger Bodem Beweging (GBB) tegen de NAM wordt uitgebreid. Tot nu draaide de zaak om één geval. Dat worden er nu drie, meldt de belangengroep voor gedupeerden van de gaswinning tegen RTV Noord.

De strafzaak, die sinds 2017 loopt, draait om de vraag of het gasbedrijf uit Assen moedwillig mensen in levensgevaar heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde vorig jaar al een punt achter de zaak zetten, omdat er in geen enkel geval sprake zou zijn van opzet. Maar het hof in Leeuwarden dacht daar in één geval anders over en gaf het OM opdracht deze kwestie verder te onderzoeken.

Code rood

De advocaten van de GBB hebben gisteren bij het hof twee zaken aan het dossier laten toevoegen. Die zijn naar voren gekomen na een oproep van de GBB aan haar achterban. Woordvoerder Merel Jonkheid: "We kregen vijftien reacties op onze oproep. Deze twee casussen zijn het sterkst. Er was sprake van 'code rood'. In beide gevallen moesten de mensen acuut hun huis uit." Volgens de GBB zijn de woningen direct onbewoonbaar verklaard.

De impact van de strafzaak is groot, zegt Jonkheid: "Tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning bleek dat juist deze strafzaak grote invloed heeft. Veel meer dan we hadden verwacht."

Ze verwijst naar de uitspraak van Shell-topman Ben van Beurden, die de strafzaak een gamechanger noemde. Van Beurden zei tijdens zijn verhoor dat hij het 'behoorlijk moeilijk' vond dat Shell opeens werd beschuldigd van het in levensgevaar brengen van mensen. Met die strafbaarstelling in het vooruitzicht wilde hij eigenlijk meteen stoppen met de gaswinning in Groningen.

Tevreden

De GBB is tevreden met de nieuwe ontwikkeling. Jonkheid: "Met drie zaken sta je natuurlijk sterker dan met één. We weten dat er meer van dit soort gevallen zijn. Maar niet iedereen loopt daarmee te koop of heeft zin om het daar nog over te hebben. Want meestal gaat het over een paar jaar geleden. En het moet juridisch allemaal kloppen natuurlijk. Maar wat ons betreft kun je er niet omheen dat deze mensen in levensgevaar zijn geweest."

De enige zaak in deze kwestie tot nu toe, was die van Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl (gemeente Eemsdelta). Over de twee toegevoegde zaken wil de GBB-woordvoerder alleen kwijt dat het om gevallen gaat in de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen. "We hebben met deze mensen afgesproken dat we hen buiten de pers houden."