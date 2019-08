Samenwerkende organisaties genomineerd voor prijs

Voor de beide organisaties zit de voorbereiding voor de verkiezing erop. Zij horen volgende week of ze in ieder geval bij de beste tien organisaties zitten. "Daar hopen we eerst op", zegt Christien Bronda van SNN. "Wij willen het noorden positioneren en laten zien wat er in het noorden gebeurt."SNN doet mee aan de verkiezing omdat ze het zien als een beloning. "We weten niet wie ons heeft opgegeven. Je kan zoiets natuurlijk negeren, maar je kan ook heel trots iets inleveren waaruit blijkt dat de nominatie terecht is", laat Bronda weten.Bronda hoopt uiteindelijk dat SNN samen met Regio Groningen-Assen in de top drie zit. "Ik had het er met Betty de Boer van Regio Groningen-Assen nog over, dat zou mooi zijn.""Ja, SNN zou een mooie tweede zijn", laat Betty de Boer van RGA lachend weten. "Wij verdienen het! We zijn een kleine club en wij monitoren niet alleen dingen, wij voeren ook uit."Ook De Boer is trots dat er iemand is geweest die RGA genomineerd heeft. "Het is heel eervol. Daarom hebben we ook een paper ingediend. Wij willen laten zien hoe goed we het doen als kleine organisatie waar in 2013 nog de nodige bezuinigingen waren."Mochten de organisaties te horen krijgen dat ze bij de laatste tien zitten mogen ze op 27 september een pitch houden voor een jury. Die bepaalt dan uiteindelijk de top drie. De jury zal bij de top drie op bezoek gaan om later te bepalen wie er in de Ridderzaal bekroond zal worden tot Overheidsorganisatie van het Jaar 2019