Kringloopwinkel Tweespan Veenoord stopt, maar krijgt tweede leven

Lastige situatie

"Het is een lastige situatie", zegt Boer teleurgesteld. "Een kringloop zoals deze krijg je niet snel weer. Hier in het dorp is geen locatie beschikbaar waar onze activiteiten voortgezet kunnen worden. We hebben nu 2400 vierkante meter. Al deze spullen kunnen niet over naar een ander pand. Daarnaast wil ik niet uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord." Veel dorpsgenoten zijn vaste klant en bezoeken de kringloop bijna dagelijks. Dat wil Boer niet opgeven.

Oplossing

Het pand op de huidige locatie, aan de Industrieweg 19, mag wel als opslag gebruikt worden. Voor de winkel heeft Boer een oplossing gevonden: die gaat verhuizen naar Industrieweg 14B, naast de lunchzaak bij het spoor. "Dat is weliswaar een klein pand van maar 200 vierkante meter", zegt Boer. "Maar we willen vanuit daar toch zoveel mogelijk mensen helpen met dan maar de kleinere spullen."

In de nieuwe winkelruimte komen enkele meubels te staan, maar wordt vooral kleding aangeboden. Het rondstruinen tussen de talloze voorwerpen zoals veel kringloopliefhebbers graag doen, is er daar niet meer bij: "Veel mensen komen hier graag schatzoeken. Dat is helemaal gebeurd en dat is hartstikke jammer. Misschien kan ikzelf voor hen op zoek in de opslag, als ze aangeven wat ze nodig hebben."

Dagbesteding blijft

Kringloopwinkel Het Tweespan biedt niet alleen goedkope spullen aan voor mensen die daar baat bij hebben, maar zorgt ook voor dagbesteding voor tien cliënten van het zorgbedrijf van Boer. Daarnaast werken er mensen die er hun maatschappelijke taakstraf uitvoeren en vrijwilligers uit het dorp. Doordat de winkel een stuk kleiner wordt, is alle hulp niet meer nodig: "Het belangrijkste is dat de dagbesteding blijft. Die nemen we mee naar de nieuwe winkel, maar we zullen niet alle vrijwilligers altijd nog nodig hebben", aldus Boer. "Met hen wil ik daarover in gesprek."

Kringloopwinkel Het Tweespan sluit op zaterdag 3 december op de huidige locatie en opent de winkel op maandag 5 december in het nieuwe, kleinere pand.