Dit weekend in de natuur: 24 en 25 augustus

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Dit weekend staat de vleermuis in de schijnwerpers. Op verschillende plekken zijn excursies en lezingen over de nachtdieren. De excursie naar het Spookmeer op zaterdagavond is een daarvan. Een mooie kans om meer te weten te komen over de vleermuizen. Meer informatie over de excursie vind je hier Op 24 augustus staat een gids van Natuurmonumenten klaar om op zoek te gaan naar reeën. Tijdens deze excursie, die in de schemering plaatsvindt, ontdek je de favoriete plekken van de ree en kan je ze hopelijk zien. Meer info over de reeënwandeling vind je hier Waar zitten de spinnen in het Drents-Friese Wold? De boswachter neemt je op zondagmiddag mee om die achtpoters van dichtbij te bekijken. Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom. Meer info over de spinnentocht vind je hier