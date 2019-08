Theaterstuk De Weltmeister: 'Luid, duidelijk en ongenuanceerd'

"Ze weten wel wie ze te pakken moeten nemen hè, op de autoloze zondag!? Hadden we net een beetje vrede, was de oorlog voorbij!", schreeuwt Erik Harteveld, die de 'brommerrijder' in het stuk speelt, vanaf zijn brommer. "De Gestapo staat alweer te springen om ons onder het juk te drukken met hun autogordels verplichten. Ik ben een Drent, ik bepaal zelf wel.""Ik ben de brommerrijder, hij kent iedereen en iedereen kent hem", zegt Harteveld. "Hij is de stem des volks. En die wordt niet vaak genoeg gehoord. En als 'ie gehoord wordt, is hij luid, duidelijk en ongenuanceerd."Naast de brommerrijder is de hoofdrol voor een gezin dat vlakbij de Duitse grens een tankstation runt. Dat is moeilijk genoeg, ook op de dag van de WK-finale. Het gezin wordt bijvoorbeeld voor een dilemma gesteld: een tankstation langs de nieuwe snelweg gaan runnen, of blijven bij het oude?Muziek speelt een belangrijke rol in het theaterstuk. Muzikant Bert Hadders uit Tweede Exloërmond stelde een band samen. "Er zitten tien nummers in. We willen het algemene gevoel van muziek van toen overbrengen. Ik was zelf toen twaalf en je bent dan heel ontvankelijk voor nieuwe dingen", zegt hij."Het is ook mijn favoriete tijd qua muziek. Ik heb geprobeerd nummers te schrijven die refereren aan bekende hits. Je kan iets horen in de voorstelling dat bijvoorbeeld iets heeft van Waterloo van Abba, Pink Floyd of Duitse schlagers. Ik heb het zo verwerkt dat je het herkent, maar het is niet hetzelfde", lacht Hadders.Voor de voorstelling is het, in tegenstelling tot de realiteit, een autoloze zondag. Dat biedt misschien hoop op de dag van de WK-finale, maar misschien ook niet. Hoe het stuk afloopt, is vanaf 18 september te zien in het Atlas Theater in Emmen. De voorstelling duurt tot en met 29 september.