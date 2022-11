Eerste wolvensafari blijkt persconferentie over wolvenschade en leed voor schapenhouders

Zo'n tien journalisten hebben vandaag de eerste wolvensafari van LTO Noord in Sleen bijgewoond. Het was geen safari, maar een sessie van paar uur - voor de media - in een bovenzaaltje van een dierenkliniek. De aanwezigen kregen een presentatie van een dierenarts en vijf schapenhouders vertelden hun persoonlijke verhaal. Bloedig werd het alleen op de foto's.

Met het optuigen van de safari wil LTO tegenwicht bieden aan de wolvenexcursie die Natuurmonumenten organiseert op het Dwingelderveld. Het oorspronkelijke plan was dat mensen een telefoontje zouden krijgen bij nieuwe wolvenaanvallen. Daarna zouden ze in contact worden gebracht met boeren waarvan het vee is aangevallen door de wolf. Daarmee beoogde LTO meer aandacht te krijgen voor de schade en het leed dat de wolf aanricht in Drenthe.

Nadelen aan flexrasters

In werkelijkheid was het vooral een informatiebijeenkomst voor de pers. Dierenarts Reinard Everts liet foto's zien van dieren met wonden die zijn veroorzaakt door de wolf. Hij stelde de effectiviteit van wolvenrasters ter discussie. "Die zijn voor 75 procent effectief, maar dus zeker niet voor 100 procent."

Dat baseert hij op een wetenschappelijk onderzoek uit 2020. Maar het grootste probleem is volgens hem dat dieren er in verstrikt raken. Hij schat dat het aantal schapen dat om het leven komt omdat die verstrikt raken in de rasters, net zo groot is als het aantal dode dieren door de wolf als er geen wolfwerend hek zou staan.

Ook voor andere dieren zijn de flexnetten een probleem volgens de dierenarts. "Denk dan bijvoorbeeld aan weidevogels. Een volwassen Grutto kan er prima overheen, maar een kuiken dat nog niet vliegvlug is, die komt echt niet door die kleine rastertjes heen. En zeker niet als er ook nog stroom op staat, natuurlijk. Het vergt heel wat van de natuur als we alles af gaan zetten met hekken."

Raster weert ook andere dieren

Desgevraagd stelt wolvenconsulent Jaap Mekel, die overigens niet aanwezig was, dat zo'n situatie voor zou kunnen komen als het gaat om flexnetten. "Maar als er vijf stroomdraden zijn gespannen, dan komt een Grutto er echt wel uit. Ik moet er wel bij zeggen dat jonge Grutto's weinig kans hebben in een weiland waar schapen lopen. Maar andere dieren kunnen natuurlijk ook last kunnen hebben van de netten, zoals bijvoorbeeld egels en dassen. De effecten van de wolf op de natuur zijn echt niet allemaal zo positief."