IJsvogel in de tuin

De ijsvogel is heel goed te herkennen aan die opvallende blauwe en oranje tinten. In Nederland is er geen andere vogel in het wild die zo'n felblauwe kleur heeft. Misschien dat de boomklever nog het meest op de ijsvogel lijkt. Maar het blauw van de boomklever is veel 'valer' en de snavel van de boomklever is korter, het verschil is makkelijk te zien.Alhoewel je de ijsvogel nog niet overal zomaar tegenkomt, zit hij wel in de lift. De zachte winters zijn een voordeel voor de ijsvogels, daarnaast is het aantal leefgebieden in Nederland vergroot. Dat maakt het makkelijker om een geschikte plek te vinden voor een nestje. Die hebben ze het liefst langs stromende beken, maar ze komen ook steeds vaker naar stilstaande wateren toe waar genoeg vis te vangen is. Waterinsecten staan ook op het menu.De ijsvogel doet niet mee aan de vogeltrek. In deze tijd, in augustus en september, vliegen de jonge vogels uit de bekende leefomgeving en zijn ze ook te zien buiten de broedlocaties.