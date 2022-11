Treinverkeer Meppel-Zwolle stilgelegd vanwege zwaan in bovenleiding

Tussen Meppel en Zwolle rijden sinds het begin van de middag geen treinen door een zwaan die vastzit in de bovenleiding. Het dier is met een vleugel verstrikt geraakt, maar leeft nog wel, meldt RTV Oost. Mogelijk hangt er op het traject nog een tweede zwaan, maar berichten daarover zijn nog onbevestigd.

"Dit is een heel bijzondere situatie. Ik loop al wat jaren mee, maar dit heb ik ook nog nooit gezien", zegt een woordvoerder van ProRail bij de omroep.

Om veilig te kunnen werken heeft ProRail de spanning van de bovenleiding afgehaald. Daarna proberen monteurs van ProRail de zwaan te bevrijden. Op een foto van RTV Oost is te zien dat de zwaan verstrikt zit in de bovenleiding. Af en toe klappert de zwaan met de vleugels en trapt wat met de poten. De woordvoerder van ProRail durft geen uitspraken te doen over hoe het met de zwaan afloopt. "Ik ben geen dierenarts."