Man (20) wordt vervolgd voor dodelijk auto-ongeluk bij Havelte

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 20-jarige man uit Dwingeloo vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Bij dat ongeluk in Havelte kwamen afgelopen april een meisje van 16 uit Koekange en een man van 21 uit Dwingeloo om het leven. Twee anderen raakten gewond, evenals de bestuurder.

Volgens een woordvoerder van het OM blijkt uit onderzoek dat de bestuurder te hard reed en onder invloed was. Binnenkort stelt het OM de definitieve tenlastelegging vast.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend van zondag 17 april aan de Osseweidenweg en leidde tot een grote schok in de omgeving. In de week na het ongeluk werd de weg 's avonds afgesloten voor een herdenking, waar zo'n tweehonderd mensen op afkwamen, onder wie de burgemeesters van De Wolden en Westerveld. Bloemen, kaarsen en kaartjes lagen naast de boom waar de auto tegenaan reed.