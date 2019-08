Molen De Zaandplatte grijpt molendag aan voor aandacht restauratie wieken

De Stichting 'Vrienden van de Ruiner Molen de 'Zaandplatte'', hoopt dat vandaag tijdens de Drentse Molendag, veel mensen op bezoek komen bij de molen. Zo komt er aandacht voor de grote renovatieklus en mogelijk doen de bezoekers een duit in het zakje om de kosten voor de renovatie te kunnen dekken.Molenaar Jan Schenkel geeft aan dat er voor de totale renovatie zeker 50.000 euro nodig is. Een groot deel van dat bedrag wordt beschikbaar gesteld door het molenfonds. Maar een ander deel moet de molen zelf opbrengen. Dat gebeurt door de verkoop van tweedehandsboeken en producten die in en door de molen gemaakt worden.Molen De Zaandplatte is in 1789 gebouwd in Echten. In 1962 kocht de gemeente Ruinen de molen van de eigenaar die hem niet meer kon onderhouden. De molen werd afgebroken en weer opgebouwd op de plek in Ruinen waar hij vandaag de dag nog steeds staat. In 1964 was die bouw klaar en sindsdien draagt de molen ook de naam De Zaandplatte.Tot 1990 hebben de wieken stilgestaan. Tussen 1994 en 1996 werd de hele molen al eens gerestaureerd. Toen kwam men er al achter dat er roestplekken ontstonden in onder meer de wieken. "Na veertig jaar is een renovatie van de wieken en de heklatten nu wel echt nodig," zegt molenaar Schenkel. "De molen draait nog op bepaalde dagen. Ook vandaag tijdens de Drentse Molendag draaien de wieken, mogelijk zelfs met vlaggetjes, want het is Ruinerfeest,"aldus Schenkel.Kijk hier naar de overige Drentse molens die zaterdag de deuren openzetten voor publiek.