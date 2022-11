55 miljoen euro voor Noordelijke provincies om uitstoot stikstof te verminderen

"Dit is goed nieuws", aldus gedeputeerde Henk Jumelet. "We kunnen de melkveehouders dan ondersteunen in het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen."

De subsidie kan aangevraagd worden door alle vierduizend melkveehouders in Drenthe, Groningen en Friesland. De verwachting is dat de stikstofuitstoot met deze maatregelen met zo'n 20 procent naar beneden gaat.

De provincie benadrukt dat het meten van groot belang is, zodat deze uiteindelijk kunnen meetellen voor de stikstofopgave. De ruim vijftig miljoen is in eerste instantie voor de komende twee jaar. Het Rijk en de provincies zijn in overleg voor verlenging van de subsidie.