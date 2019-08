FC Emmen: Burnet ontbreekt, Peña in selectie

Lukkien mist ook Anco Jansen, Tom Hiariej, Shani Tarashaj, Ferhat Görgülü en Matthias Hamrol tegen Willem II. Burnet was tegen de Friezen goed voor de assist bij het tweede doelpunt. Hij leverde vanaf links een afgemeten voorzet af. Glenn Bijl kopte de bal daarna in het verlaten doel. Direct na die actie moest Burnet zich laten vervangen door Desevio Payne.Dat de Amsterdammer tegen Willem II niet kan spelen, komt niet als een verrassing. Burnet ontbreekt namelijk al de gehele week op de training. De kans is aanwezig dat Jan-Niklas Beste zaterdag zijn basisdebuut gaat maken voor FC Emmen.Sergio Peña is speelgerechtigd en zit bij de wedstrijdselectie. De middenvelder werd eerder deze maand weggeplukt bij het Spaanse Granada. In verband met de complexiteit van de internationale overschrijving was hij de afgelopen periode nog niet speelgerechtigd.De wedstrijd tussen Willem II en FC Emmen start morgen om 18.30 uur en is live te volgen op Radio Drenthe en via ons blog op deze website.