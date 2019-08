Rolderstraat wil meer dan extra politietoezicht: 'Harde aanpak nodig'

"Het zijn misschien zware maatregelen, maar gezien alles wat er nu gebeurt, lijkt me dat het beste. Het kan niet zo zijn dat criminele activiteiten de boel hier gaan overnemen. Dat heeft de straat niet verdiend, want dit is een hele leuke straat", zegt onderneemster Monique Waarts van koffie- en eethuisje Onique.Gemeente en politie maakten gisteravond bekend met extra politietoezicht de Rolderstraat veiliger te willen maken. Dit gebeurt na drie zware geweldsincidenten in en om de horeca- en winkelstraat in twee maanden tijd.Er gaan voortaan extra politiesurveillances door de probleemstraat, zowel rijdend als te voet. En er komt opnieuw een pop-up politiebureau. Dat was er al eens eerder, toen tijdelijk als proef, maar nu komt het bureau er voor langere tijd. "Bedoeld voor ondernemers en omwonenden, om er makkelijk binnen te lopen bij problemen of met informatie om zaken op te lossen", zegt teamchef Maarten Groenhof van de politie Noord-Drenthe. "Maar bij acute situaties rukken we meteen uit. Elk signaal uit de Rolderstraat pakken we uiterst serieus op, daarvoor is een rechtstreekse lijn met de wijkagent."Onderneemster Waarts is blij met de eerste stap die politie en gemeente nu zetten. "Ik vind het wel een heel goed begin, zeker gezien alles wat er hier is voorgevallen de laatste tijd." Maar ze wil meer. "Om de problemen hier echt op te lossen, zul je het bij de wortel moeten aanpakken. En de wortel van het kwaad is toch wel de drugshandel hier." Met camera's en een samenscholingsverbod hoopt Waarts drugsdealers uit de straat te weren.Ook andere ondernemers benoemen dat als groot probleem. "Plus met name een deel van de kamerbewoners die hier nogal wat onrust geven, met rondhangende jeugd voor de deur. Die maken een hoop herrie, en ze schrikken mensen af", zegt Waarts.Ze noemt de problemen in de Rolderstraat 'een verzameling van allerlei druppeltjes bij elkaar waarbij de schiet- en steekincidenten van de laatste weken de emmer uiteindelijk hebben doen overlopen'. "Je merkt dat de mensen het nu zat zijn, vooral omdat klandizie wegblijft. Ik merk ook dat het terugloopt, en dat is niet alleen door de vakantie. We doen ons best, maar anderen maken het voor ons kapot."Na de reeks incidenten is de Rolderstraat volgens velen weer terug bij af, en kleeft er weer een negatief imago aan de straat, wat ze met moeite afgeschud dachten te hebben. "De naam Gazastrook is er weer door al het negatieve nieuws of ze spreken van wild west-taferelen door die schietpartijen. Jammer dat het zo gebeurt, want onze zaken gaan er aan onderdoor, mensen komen straks niet meer", zegt Auke Muskee.Stuk voor stuk vinden ze het 'doodzonde' dat de Rolderstraat op die manier weer volop in het nieuws is. "We zijn de laatste tijd zo hard bezig geweest om iets moois te maken van onze straat. Gevels zijn aangepakt, er zijn leuke nieuwe winkels bijgekomen zoals een bakkerij, de gemeente heeft de straat heringericht, er liggen verkeersdrempels, maar mensen worden bang van wat hier gebeurt", zegt Muskee.Stuk voor stuk bepleiten ze 'een harde aanpak van het kwaad', om te voorkomen dat de Rolderstraat na alle moeite alsnog verpaupert. En dat is naast extra politietoezicht ook zo snel mogelijk cameratoezicht plus een verbod op samenscholing door groepjes. "Ik wil ook best allemaal camera's hier aan mijn zaak hangen", vertelt horecaman Bader Abubaker. "Die stel je dan in verbinding met de politie, en als ze wat verdachts zien, kunnen ze meteen komen. Gelijk aanpakken die handel."Ook frontman Henk Santing van Stadspartij PLOP, die vanmiddag poolshoogte nam in de straat, noemt 'cameratoezicht nu bittere noodzaak'. Over het nut van een pop-up politiebureau heeft hij zo zijn twijfels. "Hoezo kruip je achter een bureau? Zo veel mogelijk de straat op met de politie, en het liefst ook zo onopvallend mogelijk, zodat je die drugslui in de kuif pikt. Nu zien ze een politieauto aankomen, en weg zijn ze. Dat moet je anders oplossen", vindt Santing.Ondernemer Auke Muskee oppert zelfs 'de hele dag politie op en neer door de straat'. "Wat mij betreft laten ze een stel mariniers hier rondlopen, die tegelijkertijd andere delen van het centrum meenemen." Dat er al een stadsmarinier in functie is sinds twee maanden, met onder meer de Rolderstraat ook als speciaal toezichtsgebied, wuift Muskee weg. "Die heb ik hier nog nooit gezien." Datzelfde geldt voor andere ondernemers. "Niets van gemerkt nog, van die man."