Eric van Oosterhout: 'Rol burgemeester als verbinder steeds belangrijker'

Een inkoppertje, om het maar in voetbaltermen uit te drukken. Lang nadenken hoefde Eric van Oosterhout niet bij de vraag of hij nog eens zes jaar door wil als burgervader van Emmen. Datzelfde ging op voor de gemeenteraad en een verzoek tot verlenging ligt inmiddels in Den Haag. In de aanloop naar die te verwachten beëdiging van de Emmer burgervader in maart volgend jaar alvast een blik terug.

Voor Van Oosterhout ligt het heel simpel. Het burgemeesterschap, dat is gewoon een hele leuke baan. "Geen dag is hetzelfde, het kan maar zo van een lach naar een traan en omgekeerd gaan. Ik heb er wel eens een column over geschreven met als titel 'patat met slagroom'. Er komt werkelijk van alles bij elkaar."

In de tweede plaats is de klus voor hem nog niet geklaard, aldus Van Oosterhout. Sinds twee jaar tuimelt Nederland van de ene crisis in de andere. Corona, energielasten, wonen, inflatie, boze boeren en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Zaken waar de gemeente de handen nog vol aan heeft en waar Van Oosterhout niet van wil weglopen. De tweede helft van zijn eerste termijn, hij begon in 2017, staat in dan ook scherp contrast met de eerste helft.

Samenleving onder druk

Emmen had net het immense Atalanta-project achter de rug met onder meer de verhuizing van het theater en de dierentuin en het nieuwe Raadhuisplein. Het was daarna even zoeken naar een nieuwe agenda voor het college. Vanaf 2020 vond het werk echter de gemeente, te beginnen met de coronacrisis, gevolgd door andere ellende.

"Ik kan me geen periode herinneren waarbij zich zoveel problemen achter elkaar opstapelden", aldus Van Oosterhout. Crises zetten een samenleving onder druk en onderlinge discussies op scherp. Lontjes worden korter en meningen worden harder.

Oplopende verschillen