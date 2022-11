Afgebrand restaurant De Rooie Kater herrijst volgend jaar weer

Een machine sloopt de laatste resten van wat nog over is van het eethuis. Eigenaar Arie Oppewal kijkt samen met zijn dochter Michelle toe hoe zijn pand met de grond gelijk wordt gemaakt. "Anderhalf jaar geleden deed het meer met me dan nu. Al was ik wel wat zenuwachtig toen ik vanochtend opstond", vertelt hij. "Het gaat nu echt gebeuren. We kunnen eindelijk de volgende stap zetten."

In het eetcafé brak op 24 mei vorig jaar brand uit. Niemand raakte gewond, maar het pand ging verloren. Twee tieners kregen eerder dit jaar werkstraffen opgelegd voor brandstichting. Oppewal vermoedde meteen al dat de brand was aangestoken. "Kinderen die daar zaten te chillen, hebben een fikkie gestoken en toen is het in brand gevlogen. Dat is natuurlijk waardeloos, want het was een restaurant waar mooie, oude spullen hingen. Die ben ik allemaal kwijt en dat is zonde."