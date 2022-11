Meer geld om Drenten politiek actief te maken, maar kan iedereen die dat wil het provinciehuis in?

Veel mensen willen wel, maar weten niet hoe. Dat is de gedachtegang van de provinciale PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof over mensen die politiek actief willen worden. En dat terwijl volgens Loof het wel van belang is voor het goed functioneren van het democratisch bestel.

De partij wil daarom dat er jaarlijks 25.000 euro extra wordt vrijgemaakt om de cursus Politiek Actief te verbeteren.

Hoe?

Loof diende daarvoor een motie in - samen met de PVV, CDA, VVD en de SP - tijdens de vergadering over de begroting van 2023. De motie werd unaniem aangenomen. Volgens de partijen zijn er genoeg inwoners die politiek actief willen worden, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken.

"Terwijl het wel van belang is voor het goed functioneren van het democratisch bestel dat mensen de mogelijkheid wordt geboden hierin te participeren", benadrukt PvdA-fractievoorzitter Loof.

Al honderden Drenten hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de gratis cursus Politiek Actief. In een vijftal avonden leren de deelnemers meer over de provinciale politiek. Veel van hen gaan daarna aan de slag als raadslid, zitten in een jongerenraad of zijn actief in een dorpsraad.

Toegankelijkheid

Een prima voorstel, vinden veel partijen in het Drentse parlement. Maar D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters plaatst wel een kanttekening: de toegankelijkheid van de statenzaal in het provinciehuis.

"We moeten het wel mogelijk maken dat ook echt iedereen deel kan nemen aan het programma", aldus Kleine Deters. Ze hoorde onlangs van een mede-inwoner die beperkt is in haar bewegingen dat ze toch niet de vervolgstap heeft gezet om iets in de politiek te doen omdat ze met een rolstoel niet de statenzaal in kwam.

"En ook zie ik vaak genoeg de Commissaris (Jetta Klijnsma, red.) stuntelen om op bepaalde plekken te komen. Kijk dus goed naar de toegankelijkheid", benadrukt Kleine Deters.

Toezegging

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma reageert daar zelf al meteen op: "Ik kan mij als voorzitter van het college voorstellen dat wij de begaanbaarheid van de statenzaal onder de loep nemen."