Extra beveiligingsmaatregelen bij Emmer raadzaal na Zwarte Piet-demonstratie

De gemeente Emmen neemt donderdag extra beveiligingsmaatregelen rondom de raadzaal. En mogelijk daarna ook. Dat zegt burgemeester Eric van Oosterhout, die een herhaling van afgelopen maandag in de toekomst wil voorkomen.

Twaalf demonstranten banjerden de raadzaal rond half vier binnen om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Zij eisten dat Emmen deze per direct in de ban doet en weigerden de raadzaal te verlaten. De politie moest eraan te pas komen om de betogers uit de zaal te slepen. Hen wordt lokaalvredebreuk aangerekend. Vijf demonstranten zitten nog vast, omdat de politie hun identiteit nog niet heeft vast kunnen stellen.

'Heel vervelend'

"Ik voel weer dezelfde irritatie als ik maandag had", zegt Van Oosterhout terwijl hij de beelden terugkijkt. "Het is een openbare raadsvergadering. We hebben letterlijk de deuren open staan en iedereen is van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. Maar het is niet de bedoeling om de raadsvergadering op deze manier te onderbreken. Ik zag ook mensen schrikken. Er komt in één keer een hele club mensen binnen met een hoop geschreeuw. Dat is in deze tijden niet heel fijn."

"Ik laat ze ook nog een heel statement maken. Dat is ook dwars tegen elke afspraak in, maar ik dacht: nou toe maar, dan is het ventiel eraf. Dan gaan ze vervolgens op de grond zitten en dat heeft meer dan een uur geduurd. Het duurt ook nog even voor je ze uit je huis hebt. Heel vervelend", aldus de Emmer burgemeester.

Beveiliger voor de deur

De raad vergaderde op dat moment over de jaarlijkse begroting, die aankomende donderdag wederom op het programma staat. Dan blijven de deuren waarschijnlijk dicht. En over hoe dat daarna moet, denkt de gemeente nu hard na. "Dit hebben we nog nooit beleefd in Emmen. Het is jammer dat we nu moeten nadenken over beveiligingsmaatregelen. Dat gaan we wel doen, want dit is de keerzijde van het verhaal. Iedereen kan zo binnenkomen, maar ook mensen met andere bedoelingen."

"De deuren staan nu open", legt Van Oosterhout uit. "We kunnen het heel simpel doen: de deuren gaan dicht met een beveiliger ervoor. En dan mensen in de hal beneden ontvangen om te kijken of ze de bedoeling hebben om gewoon de vergadering te volgen. Daar moet je aan denken."

'Laat het aan de samenleving'