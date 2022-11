Onderzoek naar huisvesting voormalig Emmer bibliotheek in Paviljoenpand

De gemeente Emmen gaat nader onderzoeken of Facet (voorheen de Emmer bibliotheek en De Kunstbeweging) kan ondergebracht worden in het grotendeels leegstaande Paviljoenpand aan het Mondriaanplein in Emmen. Facet is momenteel gehuisvest in een pand aan het Noorderplein, maar dat begint te knellen. Een groter onderkomen is daarom nodig.