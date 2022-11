Drentse scholen melden zich nauwelijks voor schoolontbijtsubsidie

Stichting Jeugd Educatie Fonds (JEF) heeft de taak gekregen om deze regeling door heel Nederland te verdelen. In de provincie Drenthe wordt echter weinig gebruik wordt gemaakt van deze regeling. In totaal worden er inmiddels 260 scholen bediend vanuit deze regeling, waarvan maar drie scholen in Drenthe. Twee in Assen en een in Hoogeveen.

"In het verleden heeft onze organisatie geprobeerd contact te zoeken met de gemeenten in Drenthe, maar dat is tot op heden bijzonder moeizaam verlopen", vertelt Hans Spekman, directeur JEF. "Daardoor zijn we als organisatie redelijk onbekend in deze provincie en merken we dat scholen ons niet echt weten te vinden. Dat is jammer, want we weten uit onderzoek dat er ook armoede op basisscholen voorkomt in Drenthe."