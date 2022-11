Documentaire over verwoestende novemberstorm van 1972 op TV Drenthe

Door de lucht vliegende daken, miljoenen geknakte bomen en een dodelijk slachtoffer in Havelte. Bijna vijftig jaar geleden, op 13 november 1972, trok een verwoestende storm over Nederland, waarbij vooral Drenthe zwaar werd geraakt. In de documentaire De Storm blikt TV Drenthe met inwoners van Eext en Emmen terug op deze ingrijpende gebeurtenis.

De novemberstorm van 1972 staat veel oudere Drenten nog vers in hun geheugen gegrift. In totaal worden negen mensen dodelijk getroffen, van wie dus een in Drenthe. Honderden mensen raken dakloos en het verkeer wordt totaal ontwricht door de omgewaaide bomen.

Angstige momenten

Ook oud-aannemer Harm Lanjouw uit Eext herinnert het zich als de dag van gisteren. Hij was op de bewuste maandagochtend 13 november onderweg van Eext naar Gasteren. Vanuit zijn auto zag hij omgewaaide bomen op de weg liggen en beleefde hij angstige momenten. "Toen ik weer terugreed door Anderen vloog bij een boerderij de hele voorgevel eruit."

Jacob Kuiper was nog een schooljongen toen de storm over het Noorden raasde. Hij raakte zo gefascineerd door die ervaringen dat hij uiteindelijk bij het KNMI ging werken. "Als je de schade naar huidige getallen zou vertalen kom je voor heel Nederland uit op 430 miljoen euro schade. Qua schadebedrag is dit de op een na zwaarste storm die we de afgelopen 50 tot 60 jaar hebben meegemaakt."

Enorme klap