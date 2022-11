Douchen mag soms al niet meer bij vv Sweel, club 'erg blij' met compensatie gemeente

Sportverenigingen, zwembaden en dorpshuizen in Coevorden krijgen van de gemeente compensatie voor de gestegen energiekosten. En daar is voetbalvereniging Sweel maar wat blij mee.

Om de peperdure energierekening omlaag te krijgen, nam vv Sweel al enkele drastische maatregelen. Zo zijn op maandag en dinsdag de kantine en de kleedkamers dicht, zodat daar de verwarming niet aan hoeft en de douches ongebruikt blijven. "Per maand zijn we 2500 euro meer kwijt dan normaal", maakt voorzitter Anita Klingenberg de ernst van de situatie duidelijk. "We vinden dat we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen."

Opgelucht ademhalen

Dinsdag kwam er goed nieuws voor vv Sweel en andere sportclubs, zwembaden en dorpshuizen in Coevorden. Er werd in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat deze organisaties met terugwerkende kracht per 1 november gecompenseerd worden in hun extra (variabele) energiekosten. Die regeling moet in ieder geval een half jaar duren, tot april volgend jaar. Daarna kijkt de gemeente naar een eventueel vervolg.

Klingenberg haalt opgelucht adem. "We zijn hier heel erg blij mee", zegt ze. "We zijn een gezonde vereniging, maar met deze verhogingen is het een gekkenhuis. Gelukkig hebben we van onze leden begrip ontvangen. Dat is ook meteen het voordeel van een dorpsclub: we krijgen veel suggesties."

Contributieverhoging

Hoeveel geld precies naar de voetbalvereniging wordt overgemaakt, is nog onduidelijk, maar volgens Klingenberg gaat de energierekening van de club weer richting 'normaal' door de compensatie van de gemeente. "We waarderen dat de gemeente inziet dat sport belangrijk is. Verenigingen hebben een sociale functie en daarin voelen we ons gesteund. Wat we absoluut niet wilden, was het verhogen van de contributie waardoor we leden zouden kwijtraken. Deze ondersteuning helpt daarbij enorm."