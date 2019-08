Binnenplaats gevangenis is tijdelijk camping

Daniëlle Rinsma uit Friesland is samen met familie naar de camping gekomen. Ze kwam het evenement toevallig tegen op Facebook. "We houden van spelletjes en zijn avontuurlijk", vertelt ze. "Dit is echt wel wat voor ons zessen. "Het kamperen is heel gezellig," vertelt broer Hans van Schaick, "en je kan een beetje ervaren hoe het vroeger was."Het museum kwam vorig jaar voor het eerst met het idee voor de camping. "We hebben natuurlijk een prachtig binnenterrein", zegt Inge van de Graaf van het museum. "We wilden daar op een ludieke manier iets mee doen. Het moet natuurlijk wel passen bij het museum." Rond het kampeerterrein staan meerdere 'boevenbussen'.Als onderdeel van het programma speelden de campinggasten gisteravond een spel waarin ze een ontsnapte gedetineerde speelden. In de bossen werden ze achterna gezeten door 'bewakers' die ze probeerden te vangen."Het was zo spannend", zegt zoon Silvan van der Kamp. "Als je een bewaker op je af ziet komen, moet je wel rennen." Ook Rinsma voelde zich opgejaagd, "hoewel je weet dat het maar een spel is".Na een ontbijt en het opbreken van de tent, mogen de campinggasten weer naar huis of nog een bezoekje brengen aan het museum.