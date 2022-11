Pas volgend jaar besluit over zonnepark Zuidvelde

Gaat stikstof nog een streep zetten door het zonnepark in Zuidvelde? Het besluit over het zonnepark is in ieder geval uitgesteld naar volgend jaar. De initiatiefnemers van het park moeten eerst laten zien hoeveel stikstof zij denken uit te stoten bij de aanleg van het park.

Hiervoor moet gewacht worden op een nieuwe berekening van het RIVM. Deze formule berekent hoeveel stikstof er op de bodem en in het water terecht komt. De nieuwe berekening wordt 22 november verwacht. Het nemen van een besluit door de Noordenveldse gemeenteraad, is daarom opgeschoven naar volgend jaar.

Bijpraatsessie

Jannes Janssen is samen met zijn broer Bart eigenaar van Ankehaar Solar. Het bedrijf is één van de ontwikkelaars van het park. Dat het plan nu weer vertraging oploopt, noemt hij jammer. "Maar dit soort processen kost gewoon tijd."

Gisteravond was hij aanwezig bij een bijpraatsessie voor de Noordenveldse gemeenteraad. "Het ging daar om een stukje beeldvorming naar de raad toe en dat doen we graag", zegt Janssen. "Maar eigenlijk hebben we alles er wel over gezegd. De procedure van besluitvorming is verder ook doorlopen, dus nu is het alleen nog aan de raad om de plannen te toetsen aan hun beleid. Aan het proces doet het niets meer af."

Onverstandig

Naast initiatiefnemers waren ook tegenstanders van de plannen aanwezig. Peter Giezen van het Kernteam Zuidvelde bijvoorbeeld. "We hebben gisteren een boekwerk teruggekregen met daarin de beantwoording van de 140 zienswijzen die zijn ingediend. Verder is er niet inhoudelijk op ingegaan", zegt hij.