Man dood na mogelijk zedendelict in speeltuin Assen [update]

In een speeltuin aan de Iemstukken in de wijk Peelo in Assen is een man mishandeld en overleden. De politie heeft vijf mannen aangehouden.

Mogelijk is er sprake is van een zedendelict met een minderjarig meisje, zegt woordvoerder Tessel Horsman. De politie kreeg om 12.50 uur een melding dat een man een minderjarig meisje onzedelijk betastte.Er zou in de buurt om hulp geroepen zijn, waar de vijf verdachten op afkwamen. Ze hebben mogelijk geprobeerd de man onder controle te houden tot de politie kwam.Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk. Er is in ieder geval nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.De politie is in gesprek met het meisje om te horen wat er is gebeurd.De omgekomen man en de vijf aangehouden verdachten komen allemaal uit Assen.