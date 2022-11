De drukke agenda van Sinterklaas: waar en wanneer is hij in jouw woonplaats?

De boot met daarop Sinterklaas en zijn Pieten heeft inmiddels de Spaanse haven verlaten om met zakken vol cadeautjes koers te zetten richting Drenthe. Dus hij komt, die lieve goede Sint, dit weekend al aan. Wanneer is hij in jouw woonplaats?

De Goedheiligman krijgt het na een lange tocht over de Europese wateren meteen erg druk. In meerdere Drentse dorpen en steden wuift Sinterklaas zaterdag naar de enthousiaste kinderen, die al weken of zelfs maanden uitkijken naar zijn komst. Onder meer in Assen, Beilen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Roden staat de intocht zaterdag op het programma.

De agenda van Sinterklaas zit bomvol

Sinterklaas meert in Drenthe als eerste aan in Coevorden, waar hij om 11.30 uur begint aan zijn wandeling vanaf De Spoorhaven. In de middag doet hij andere dorpen en steden aan. Daarna is het tijd dat Sinterklaas rust krijgt en zijn energie spaart voor nog meer intochten in onze provincie.

Want naast het bezorgen van cadeautjes, wandelingen met zijn paard over daken en andere huisbezoekjes gaat Sinterklaas eveneens nog langs in Dwingeloo, Hooghalen en Smilde. Ook dat kan hij allemaal op één dag, en wel op zaterdag 19 november. En alsof dat nog niet genoeg is brengt Sinterklaas een dag later, op zondag de 20ste, ten slotte een bezoek aan Peize. Zijn agenda zit dus bommetje vol.

Waar en wanneer?