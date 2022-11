Drents Archief helpt families graven in oorlogsverleden

Vanwege toenemende belangstelling opent het Drents Archief vanaf vandaag elke donderdagochtend de deuren voor een spreekuur. Het archief biedt hulp aan mensen die informatie willen over de rol van hun familie in de Tweede Wereldoorlog. "Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, wordt het voor mensen makkelijker om de rol van hun familie te onderzoeken", zegt Joke Wolf van het Drents Archief.

Aan welke kant van de Tweede Wereldoorlog stond mijn familie? Waren ze actief in het verzet of hadden ze zich aangesloten bij de NSB? Steeds meer Drenten zoeken naar een antwoord op deze vragen en dit proberen ze te vinden bij het Drents Archief in Assen. "Mensen willen weten of hun familie was ondergedoken, of iemand gevangen heeft gezeten of is opgepakt", concludeert Wolf.

Groeiende interesse

Volgens Wolf proberen de bezoekers met name informatie te vinden over familieleden die nu zijn overleden: "Het zou kunnen dat mensen het niet gepast vonden om het oorlogsverleden op te zoeken toen het familielid nog leefde, misschien in het bijzonder een familielid dat NSB'er is geweest". Bovendien zijn de archieven na een periode van 75 jaar ook openbaar geworden, waardoor de informatie toegankelijker is geworden.

Spreekuur