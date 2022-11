Uitslag wat vind jij: Ik leg mijn telefoon bewust niet op het nachtkastje

Jongeren slapen langer en beter als ze afspraken met hun ouders hebben gemaakt over het gebruik van smartphones voor het slapen gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, schrijft De Telegraaf . Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna een vijfde van de Nederlandse jongeren last heeft van slaperigheid overdag.

Een regel die vaak geldt, is dat jongeren hun telefoon niet mogen meenemen naar de slaapkamer, maar deze 's nachts in een andere ruimte moeten laten liggen. Of jongeren moeten bijvoorbeeld ruim voor het slapengaan stoppen met gamen.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat volwassenen die in het laatste uur voordat ze naar bed gaan hun telefoon, tablet of computer gebruiken, minder en slechter slapen.

In de stelling van vandaag vroegen wij of jij je smartphone op het nachtkastje legt of niet. Van de 1685 stemmers is 62 procent het ermee eens. Ruim 38 procent is het oneens.